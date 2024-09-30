自民党の石破新総裁は新たな党執行部を正式に決めました。また、石破総裁は30日午後、衆議院を解散する意向を表明する方針です。新たな党役員人事で、副総裁には菅前総理大臣、最高顧問には麻生副総裁が就任しました。また、幹事長には森山総務会長、総務会長には鈴木財務大臣、政調会長には小野寺五典氏、選対委員長に小泉進次郎氏を起用されました。閣僚人事では林官房長官を続投させるほか、外務大臣には岩屋毅氏、財務大臣には