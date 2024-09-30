国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）とのドッキングに成功した有人宇宙船「クルードラゴン」/NASA（ＣＮＮ）米スペースＸの有人宇宙船「クルードラゴン」が２９日、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）にドッキングした。別の宇宙船のトラブルのため滞在が長引いていた米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の宇宙飛行士２人はクルードラゴンに乗って来年、地球に帰還する。クルードラゴンはＮＡＳＡのニック・ヘイグ宇宙飛行士とロシアのアレクサンド