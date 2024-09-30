Suzanne McGee[２７日ロイター] - 英調査会社ＥＴＦＧＩによると、全世界のアクティブ運用型上場投資信託（ＥＴＦ）の運用資産総額は８月末時点で過去最高の１兆ドルに達した。規制の緩和や新たな商品の登場が追い風になった。アクティブ型ＥＴＦは指標となる株価指数を上回る投資成果を目指すＥＴＦで、２００８年にベア・スターンズが初めて立ち上げた。ステート・ストリート・リサーチのマシュー・バルトリーニ氏によると