アメリカ食品医薬品局(FDA)が2024年9月26日に、成人における統合失調症治療薬としてキサノメリンならびに塩化トロスピウムを使った「Cobenfy(コベンフィ)」カプセルの経口投与を承認しました。統合失調症治療の新薬が承認されるのは、1950年代に導入されたクロルプロマジンとハロペリドール以来数十年ぶりのことです。FDA Approves Drug with New Mechanism of Action for Treatment of Schizophrenia | FDAhttps://www.fda.gov/ne