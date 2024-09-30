自民党の新執行部が３０日、発足した。この後、石破茂総裁は党本部で記者会見し、衆院選について「１０月１５日公示、２７日投開票」の日程で実施すると表明する。石破氏は１０月１日召集の臨時国会で第１０２代首相の指名を受け、直ちに石破内閣を発足させる。