共産党は３０日、次期衆院選の福島３区に党県委員の唐橋則男氏（６３）を、愛媛１区に党県書記長の石本憲一氏（７７）を擁立すると発表した。いずれも新人。愛媛１区は片岡朗氏を擁立する予定だったが病気療養を理由に候補を差し替えた。