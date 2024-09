ISSEY MIYAKEは9月27日(現地時間)、パリ花公園(Parc floral de Paris)にあるパビリオンにて、2025年春夏コレクション「The Beauty of Paper」を発表しました。Photo by Frédérique Dumoulin-Bonnet/© 2024 ISSEY MIYAKE INC. 今回のコレクションは、和紙を中心とした紙にまつわる素材に着目し、視て触って気付く質感から感情に及ぼす影響までの、紙がもたらす感覚を探り直しています。紙にふれる際に感じる心地