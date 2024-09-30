インターネットイニシアティブ（IIJ）は、公共機関専用のモバイルサービス「IIJ公共安全モバイルサービス」の機能を拡充し、「組織パケットシェア」機能を11月1日から提供する。同一契約のデータ通信容量を、組織内の回線で共有して利用できる。 IIJ公共安全モバイルサービスは、政府が推進する「公共安全モバイルシステム（旧：公共安全LTE（PS-LTE））」に対応した、公共機関専用のモバ