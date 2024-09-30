本日30日、日本通信のMVNOサービスで新料金プラン「合理的50GBプラン」と月間データ容量が20GBにアップした「合理的みんなのプラン」の提供が始まった。月額利用料金はそれぞれ2178円と1390円で変更はない。 既存のユーザーは自動的に容量がアップする。合理的50GBプランは、これまでの「合理的30GBプラン」の月間データ容量を50GBに増量した。合理的みんなのプランは同じく月間デー