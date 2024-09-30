女優の篠田麻里子が３０日、都内で「アクト広報就任発表イベント」に出席した。サイバーセキュリティー事業を手がける会社「アクト」の広報担当に、元ＡＫＢ４８の武藤十夢が就任するイベント。ゲストとして登場した篠田は「セキュリティーゆるゆるなんで、よろしくお願いします」と武藤に向かって頭を下げた。自身のＩＴセキュリティーの意識について「パスワード全部一緒なんですよ。ちゃんとした方が良いよって怒られる」と