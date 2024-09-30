第８１回全日本力士選士権が３０日に東京・両国国技館で開催され、大相撲の横綱・照ノ富士（伊勢ケ浜）が横綱土俵入りを行った。秋場所を糖尿病と両膝のけがで全休したため、国技館で久々の土俵入りの披露となった。取組には参加しない。また、報道陣の取材には応じなかった。照ノ富士は１０月１日から始まる秋巡業に参加予定。２３日に開かれた横綱審議委員会の定例会合後、山内昌之委員長（東大名誉教授）は「そこ（秋巡業）