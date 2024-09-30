［東京３０日ロイター］ - 自民党の石破茂新総裁は３０日の総務会で、幹事長に森山裕総務会長、総務会長に鈴木俊一財務相、政調会長に小野寺五典元防衛相を充てる人事を正式発表した。選挙対策委員長には小泉進次郎元環境相を充てた。このほか副総裁に菅義偉前首相、党の最高顧問に麻生太郎副総裁が就く人事も発表した。