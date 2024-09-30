【PS5 Pro】 11月7日 発売予定 価格：119,980円 各ECサイト/店舗にて、11月7日発売予定であるPS5 Proの予約受付が9月30日10時より開始された。価格は119,980円。 PS5 Proは、通常のPS5から性能が強化され、スムーズなゲーム体験が可能となる上位モデル。ソニーストアやプレイステーション公式サイトほかにて予約および抽選販売受