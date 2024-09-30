【ファイティング・ファンタジー・コレクション ～火吹山の魔法使いの伝説～】 2025年2月19日発売予定 価格：8,580円 SBクリエイティブはアドベンチャーゲームブック「ファイティング・ファンタジー・コレクション ～火吹山の魔法使いの伝説～」を2025年2月19日に発売する。価格は8,580円。 「ファイテ