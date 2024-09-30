【モデルプレス＝2024/09/30】俳優の窪塚洋介が29日、自身のInstagramを更新。息子で俳優の窪塚愛流の初舞台を観劇したことを報告し、2ショットを公開した。【写真】窪塚洋介＆愛流、親子2ショットがかっこよすぎる◆窪塚洋介、息子・愛流の初舞台を観劇今回、洋介は「愛流 初舞台 東京公演 千秋楽」とつづり、29日に東京公演の千秋楽を迎え、10月4日から6日に大阪公演が行われる、愛流の初舞台『ボクの穴、彼の穴。W』を観劇した