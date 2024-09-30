１０月１日に開業６０年を迎える東海道新幹線の開業当初から、電力供給を支えてきた回転型の周波数変換装置（ＦＣ）が、２０２７年度に引退することが決まった。国内には東西で２種類の電気がある中、ＦＣは東西両地域を貫く東海道新幹線には欠かせない存在。ＪＲ東海は今後、環境に配慮した静止型ＦＣへの転換を進めていく。（竹田迅岐）「ゴー、ゴー、ゴー」。８月中旬、神奈川県南足柄市にあるＪＲ東海の西相模周波数変換変