月刊漫画雑誌「ジャンプSQ.」（集英社）の編集部が30日、公式X（旧ツイッター）を更新。人気漫画「るろうに剣心ー明治剣客浪漫譚・北海道編ー」を一定期間休載することを発表した。同編集部は「和月伸宏先生の体調不良のため『るろうに剣心ー明治剣客浪漫譚・北海道編ー』はしばらくの間、休載させていただきます」と報告。「2024年6月号から続けて休載をいただき、毎月掲載に向けた執筆体制を模索してまいりましたが、編集部と和