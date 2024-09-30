自民党は30日に臨時の総務会を開き、石破新総裁のもとで新たな党役員人事を決定しました。党の要となる幹事長には菅氏や二階氏らと近く総務会長を務めていた森山裕氏、党の意思決定機関である総務会のトップ、総務会長には麻生派の鈴木俊一財務大臣、政策の責任者となる政調会長には旧岸田派出身で国防族議員として石破新総裁とも親交のある小野寺五典元防衛大臣、選挙対応を仕切る選対委員長には総裁選をともに戦った小泉進次