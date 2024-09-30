レッドソックスの吉田正尚外野手（３１）は２９日（日本時間３０日）は本拠地でのレイズ戦を欠場し、レギュラーシーズン最後の２試合をベンチで終えた。メジャー２年目は１０６試合に出場、３７８打数１０６安打、打率２割８分、１０本塁打、５６打点だった。不完全燃焼の２０２４年をどう考えているのか。以下、吉田の一問一答。――今季を振り返って吉田去年はＷＢＣもあって、メジャー１年目ではあり、抜けた感じはあっ