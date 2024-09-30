自民党の総務会は石破総裁が指名した党4役などの人事案を了承しました。▼幹事長に森山裕氏、▼総務会長に鈴木俊一氏、▼政調会長に小野寺五典氏、▼選挙対策委員長に小泉進次郎氏、▼副総裁には菅義偉氏が就任します。このほか、▼組織運動本部長に小渕優子氏、▼国会対策委員長に坂本哲志氏、▼広報本部長に平井卓也氏、▼幹事長代行に福田達夫氏をあてる人事も了承されました。また、石破総裁は、あらたに党の最高顧問を創設し