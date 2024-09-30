【週刊少年ジャンプ44号】 9月30日 発売 価格：300円 マンガ「呪術廻戦」公式Xにて、9月30日発売の「週刊少年ジャンプ44号」のとじこみ付録となるメモリアルポストカードのデザインが公開された。 本付録は、「週刊少年ジャンプ44号」にてマンガ「呪術廻戦」の最終回が掲載されたこと及び同作のコミックスシリーズ累計1億部突破を記念したも