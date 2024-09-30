イトーキが下げ渋りの展開。３０日、民間防衛用地下シェルター向け特殊扉を開発したと発表。これを手掛かり視した買いが入ったようだ。高度医療・研究施設などに数多くの特殊扉を納入した技術・品質力に基づき、完全日本製の製品を開発。耐衝撃、気密水密、放射線遮へいの各性能を持つ製品としたほか、操作性・安全性にも配慮した。日本核シェルター協会（茨城県つくば市）のモデルルームに設置し、扉の