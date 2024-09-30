米津玄師が、ハチ名義で発表したVOCALOID楽曲「ドーナツホール」のイラストを新たに描き起こし、その原画をもとにフルアニメーションで制作したMVが公開された。 （関連：【映像あり】米津玄師、ハチ名義で発表したVOCALOID楽曲「ドーナツホール」新たなMVが公開） 「ドーナツホール」は、ハチ（米津玄師）が楽曲制作とMVビデオ映像制作を自身で手がけ、2013年10月28日に公開され