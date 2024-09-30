韓国サッカー協会(KFA)は30日、10月の北中米W杯アジア最終予選に臨む韓国代表メンバーを発表した。北海道コンサドーレ札幌のDFパク・ミンギュがおよそ2年ぶりに代表復帰を果たしている。開幕2試合を1勝1分で終えた韓国は10月10日にアウェーでヨルダンと、同月15日にホームでイラクと対戦する。アジアカップ期間中に右膝前十字靭帯断裂の重傷を負ったGKキム・スンギュが復帰。パク・ミンギュは札幌のJ1逆転残留に向けて好パフォ