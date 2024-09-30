【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「早かったような、いろいろお話できたような」（SKY-HI） SKY-HIがナビゲーターを務めるJ-WAVE（81.3FM）のラジオ番組『DIVE TO THE NEW WORLD』（毎週土曜23時放送）の公開収録イベントが、9月25日にSIX WAKE ROPPONGIにて開催された。ゲストには、MAZZELからRANとTAKUTOが登場した。 2年目を迎えたMAZZELについての話題から、9月21～23日に開催されたばかりの『BM