［サンパウロ２７日ロイター］ - ブラジル地理統計院（ＩＢＧＥ）が２７日発表した６―８月期の失業率は６．６％となり、統計を開始した２０１２年以降で最低を記録した。ロイター調査のエコノミスト予想（６．７％）以上に改善した。前期（３―５月期）は７．１％だった。活況を呈するブラジルの労働市場の堅調ぶりが示された。失業者数は前期比６．５％減の７３０万人。雇用者総数は１．２％増の１億０２５０万人で、統