[ソウル３０日ロイター] - 韓国統計局が３０日発表した８月の鉱工業生産指数（季節調整済み）は前月比４．１％上昇し、昨年８月以来、１年ぶりの大きな伸びを記録した。自動車と半導体の生産がけん引した。上昇率はロイターのエコノミスト調査の予想２．０％を上回った。７月は３．９％低下していた。自動車生産は２２．７％、半導体生産は６．０％それぞれ増えた。一方、同日発表された８月の小売売上高は７月の２．０％