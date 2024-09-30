UCC上島珈琲は、カプセル式ドリップコーヒーシステム「DRIP POD（ドリップポッド）」でセレクトショップ「DEAN＆DELUCA（ディーン＆デルーカ）」（ウェルカム社）との連携を強化し新規ユーザーを開拓する。昨年9月、同社はウェルカム社と共同開発したマシン「DRIP POD YOUBI（ドリップポッドヨウビ）」を発売。今年10月1日には、「DEAN＆DELUCA」とコラボレーションした「ドリップポッド」専用コーヒーカプセル「ディーン＆デルー