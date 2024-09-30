3ブランド複合店のイメージ大創産業は、同社の主要なブランドである「DAISO（ダイソー）」、「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」、「THREEPPY（スリーピー）」の複合店を、東京都新宿区のビックカメラ新宿東口店へ、10月2日に新宿区内最大面積店舗として出店する。ビックカメラ新宿東口店は、大創産業の新たな広告塔として最新・最旬の品揃えで、3ブランドの魅力