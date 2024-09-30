「john masters organics（ジョンマスターオーガニック）」と、アメリカ・ニューヨーク発のライフスタイルブランド「LeSportsac（レスポートサック）」の、コラボレーション第2弾が実現。ポーチとリップカームやハンドクリームのセットアイテム、トートバッグが、10月3日（木）より数量限定で販売スタートします。「LeSportsac × john masters organics」のコラボ第2弾1974年に誕生して以来、デザインと機能性の両方を兼ね備えた