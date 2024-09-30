タレントの鈴木奈々さんは9月27日、自身のInstagramを更新。ナイトブラ姿を披露し、美しいボディをあらわにしました。【実際の投稿：鈴木奈々、艶のあるナイトブラ姿を公開！】「スタイル最高！」鈴木さんは「おはようございます」とつづり、1枚の写真を載せています。ピンク色の下着を着用し、ベッドに横たわる姿を披露。鈴木さんは「私が着用してるのは、LUNAナイトブラの大人気カラー『エアリーピーチ』です」「デザインも可愛