IZ*ONE出身の歌手チェ・イェナ（YENA）が、インパクト抜群の新曲でカムバックする。【写真】チェ・イェナとチェウォン、“渋谷デート”チェ・イェナは本日（9月30日）18時、各種音楽ストリーミングサイトを通じて3rdシングル『NEMONEMO』をリリースする。『NEMONEMO』はチェ・イェナが今年1月にリリースした3rdミニアルバム『GOOD MORNING』以来、8カ月ぶりの新作だ。アルバムと同名のタイトル曲『NEMONEMO』から『Sugar』『That w