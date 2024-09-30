40年以上の歴史をもつ国内最大規模のフラワーデザインの大会で、大分市で生花店を営む戸川力太さんが日本一に輝きました。 【写真を見る】「ジャパンカップ・フラワーデザインコンテスト」で日本一戸川力太さん（38）喜び語る 大分市にある「花の店とがわ」の社長・戸川力太さん（38）は、2024年6月に愛知県で開催された「ジャパンカップ・フラワーデザインコンテスト」に出場。約100人が集う中、見事全国の