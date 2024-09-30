BLACKPINK・リサが新曲『Moonlit Floor』をサプライズ披露した。【写真】「えぐい」リサ、ビキニ姿の“完璧体型”リサは9月29日（日本時間）、ニューヨークのセントラルパークで開かれた大規模慈善公演「グローバル・シチズン・フェスティバル」にソロで登場。この日、ポスト・マローン、ドージャ・キャットなどとともにヘッドライナーを務めたリサは、『ROCKSTAR』『NEW WOMAN』『LALISA』『MONEY』を披露し、ソロステージを華や