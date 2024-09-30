巨人は30日、菊田拡和選手、育成選手の山粼友輔投手、小沼健太投手、笠島尚樹投手、川嵜陽仁投手、前田研輝選手、加藤廉選手、岡本大翔選手と来季の契約を結ばないと発表した。菊田は常総学院高から19年ドラフト3位で巨人に入団し、昨季一軍プロ初出場を含む6試合に出場したが、今季は一、二軍ともに出場がなかった。また、石田隼都投手と代木大和投手の自由契約を通達したと発表した。