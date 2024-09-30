ロッテは30日、10月1日から掲示される千葉県共同募金会による赤い羽根共同募金運動のポスターに小島和哉投手、種市篤暉投手、益田直也投手、佐藤都志也捕手、中村奨吾内野手の5選手が起用されたと発表した。ポスターは赤い羽根共同募金運動が実施される10月1日から2025年3月31日まで千葉市内の学校238校や千葉県内公共施設や商業施設、公共交通機関などで掲示される。