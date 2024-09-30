【負けヒロインが多すぎる！】 配信：ABEMA、U-NEXT、アニメ放題、dアニメストア、DMM TV、Netflix、Prime Video他 イラストレーター・いみぎむる氏は9月29日、自身のXにてアニメ「負けヒロインが多すぎる！」第12話放送感謝イラストを公開した。 第12話はアニメ「負けヒロインが多すぎる！」の最終回。八奈見さんが右手を上げ、左手にねぎまのようなものを持って