30日から第1次戦力外通告期間に入った巨人は30日、菊田拡和内野手ら8選手に来季の契約を結ばないことを通知したと発表した。また石田隼都投手、代木大和投手には自由契約とすることを通知した。戦力外が通告されたのは、支配下では菊田のみ。育成では小沼健太投手、笠島尚樹投手、山崎友輔投手、川嵜陽仁投手、前田研輝捕手、加藤廉内野手、岡本大翔内野手の7選手に通知された。23歳の菊田は2019年ドラフト3位で入団。昨季1