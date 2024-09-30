timelesz・菊池風磨さんが「ドミノ・ピザ創業39周年記念発表会」に出席。菊池さんの新ブランドアンバサダー就任が発表されました。ドミノ・ピザがアンバサダーを起用するのは11年ぶりです。 【写真を見る】【timelesz・菊池風磨】ピザが好きすぎて…「メンバー多めに増員するかも」 現メンバーに感謝の言葉もドミノ・ピザが大好きで、“リアルドミノユーザー“と言う菊池さんは“とにかくうれしかったです“とアンバサダー就