ReoNaの家庭用ゲーム『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』主題歌である「私たちの讃歌（ウタ）」の配信がスタートし、「私たちの讃歌」MVが本日21時からプレミア公開されることが発表された。   「ソードアート・オンライン」家庭用ゲームシリーズは、「Scar/let」「VITA」で二度タッグを組んできており、「私たちの讃歌（ウタ）」で