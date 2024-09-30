2024年11月27日（水）～12月1日（日）シアター・アルファ東京にて、朗読劇『刻め！秒針よりも速く！！』が上演されることが決定した。 巧妙な伏線が笑いと感動とともに回収されていく脚本が徐々にファンを獲得し、台本が異例の300冊を売り上げた朗読劇『夢から醒めない夢を見よ』や、俳優・別所哲也、チェリスト・宮田大との共演も話題になった朗読劇『THE MOST DISTANT DAY FROM YOU』の脚本・演出をしたアキシン・