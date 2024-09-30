藤巻亮太が、オーガナイザーを務める野外音楽フェス『Mt.FUJIMAKI 2024』を、2024年9月28日（土）に自身の地元である山梨県の山中湖交流プラザ きららで開催。藤巻亮太のパフォーマンスにて、来春全国7箇所を回るツアー『藤巻亮太 Live Tour 2025』を行うことを発表した。 藤巻の「地元を音楽で盛り上げたい。山梨の魅力に少しでもふれてもらいたい」という想いから、2018年にスタートした『Mt.FUJ