151.96100日移動平均 151.83一目均衡表・雲（上限） 150.95200日移動平均 148.04一目均衡表・雲（下限） 146.02ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 144.66エンベロープ1%上限（10日間） 143.47一目均衡表・転換線 143.40一目均衡表・基準線 143.2310日移動平均 143.1121日移動平均 142.46現値 141.79エンベロープ1%下限（10日間） 140.21ボリンジャーバンド2