■森本は7月15日生まれ、桝は9月4日生まれ「密着2か月の間に誕生日を迎えた森本慎太郎・桝太一をみんなでお祝いしました」 【写真】森本慎太郎＆桝太一アナバースデーを『鉄腕！DASH!!』が祝福 日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』公式X（旧Twitter）で、森本慎太郎（SixTONES）と桝太一アナウンサーのバースデイショットが公開された。 9月29日の『ザ！鉄腕！DASH!!』放送では、『城ヶ島プロジェクト』