2020年8月にサバイバルオーディション番組「YG宝石箱」でデビューし、デビュー曲「BOY」のリリース以降、Asian Artist Award、MAMA、ゴールデンディスクアワード、ソウル歌謡大賞などの主要アワードで新人賞を総なめにしたグローバルボーイズグループTREASURE。自身2度目となる日本ツアー「2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN」から3月3日（日）Kアリーナ横浜で行われたファイナル公演と、日本ファンミーティングツアー「2024 T