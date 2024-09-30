［シドニー２９日ロイター］ - オーストラリアの中道左派アルバニージー政権は２９日、２０２３／２４年度（２４年６月まで）の財政収支が１５８億豪ドル（１０９億１０００万米ドル）の黒字だったと発表した。歳出の抑制で黒字額は５月予想の９３億豪ドルから上振れ、２年連続の財政黒字を達成した。国内総生産（ＧＤＰ）比で０．６％となる。ガラハー予算担当相は、財政黒字は「インフレ圧力の払拭とともに、厳しい状況