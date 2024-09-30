この秋、肉眼で見える明るさになる可能性がある「紫金山・アトラス彗星（すいせい）」が地球に近づいている。夜明け前の東の空に見え始めた彗星を30日未明、朝日新聞社機「あすか」で三陸沖の太平洋上空約8千メートルから撮影、長い尾が確認できた。朝日新聞社機「あすか」=30日午前2時ごろ、羽田空港彗星は氷を多く含んだ小さな天体。太陽に近づいて氷が溶けると、ガスやチリを放出して長い尾をひくことから、「ほうき星」と