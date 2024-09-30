日本将棋連盟の本部であり、竜王戦や名人戦などのタイトル戦をはじめとした数々の名勝負の舞台となってきた「将棋会館」。その歴史は1976年に東京都渋谷区千駄ヶ谷に建設されたことに始まる。しかしながら老朽化のため、 JR千駄ヶ谷駅近くにあるヒューリック将棋会館千駄ヶ谷ビルの１階に移転が決定。2024年9月8日、移転した「新・将棋会館」がお披露目された。日本将棋連盟の本部が入る「将棋会館」（東京・千駄ヶ谷）に、2024年1