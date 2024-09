中国政府が、自国の半導体産業を強化してアメリカによる半導体の輸出規制に対抗することを目的に、国内のAI企業に対してNVIDIA製チップの購入を控えるよう要請していると、経済紙・Bloombergが報じました。China Urges Local Companies to Stay Away From Nvidia’s AI Chips - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-27/china-urges-local-companies-to-stay-away-from-nvidia-s-ai-chipsBloombergは2024年9