サテナは、ATR42-600型機を直接購入で初導入した。10月初旬にも運航を開始する。これにより、ATR72-600型機2機、ATR42-600型機4機、ATR42-500型機4機を含む、10機のATR機を合わせ、11機を保有することになる。サテナは、コロンビアの国営航空会社。遠隔地間の接続性を向上させる。